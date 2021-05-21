SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 21 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı, 846 olurken, ağır hasta sayısı ise bin 977 olarak kayıtlara geçti.

Bugün vefat sayısında az da olsa bir artış görüldü ve 214 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti. Toplam vefat sayısı ise 45 bin 840 oldu.

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de dün 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.