SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 21 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları | Video

Son Dakika Haberi... İlk olarak Çin'den yayılan ve 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini sürdürüyor. Aşılama hızla devam ederken, tam kapanmanın ardından vaka sayıları düşüş gösterdi. Rekor seviyelere çıkan vaka sayısı özellikle tam kapanmanın ilk haftasında ciddi bir şekilde düştü ve kademeli olarak geriledi. 60 binlerde olan koronavirüs vaka sayıları dün 2.5 ay sonra 10 binin altına geriledi. Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. İşte koronavirüs tablosunda güncel durum...