Son dakika | Koronavirüsle mücadelede tam rahatlama geliyor! İşte tarih...

2 METREDEN DAHA YAKINDA KİMSE YOKSA MASKE ŞART DEĞİL

Diğer yandan Bakan Fahrettin Koca, "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızda oluyorsa o durumda maskeyi takmak gerekiyor. Evin içindeyseniz, yalnızsanız maskeyi tabii ki takmanız gerekmiyor. Ama evin içinde 2 metreden daha kısa mesafe olabilme potansiyeli varsa, o durumda yine kişisel tedbirler, maske devreye giriyor olmalı." diye konuştu.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Koca, bir taraftan vatandaşın aşısını olmasını, diğer yandan da kişisel tedbirlerin devreye daha yoğun şekilde yerleştirilmesini önemsediklerini kaydetti.