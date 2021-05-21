Son dakika | Koronavirüsle mücadelede tam rahatlama geliyor! İşte tarih...

Koronavirüs cephesinde son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 20 Mayıs saat 23.40 itibarıyla 27 milyon 305 bin 556'ya ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası çok önemli son dakika açıklamaları yaparken İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan da tam rahatlamanın yakın olduğunu ifade etti. İşte kritik tarih ve diğer tüm ayrıntılar.
Koronavirüsle en büyük mücadeyi veren sağlık kuruluşlarından biri de şehir hastaneleri... İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, tam kapanma sürecinin vaka sayılarına olan yansımalarını SABAH'a anlattı.
SON DAKİKA | TAM KAPANMA YÜZDE 70 RAHATLATTI
Tam kapanma süreci hastanelere olumlu yansıdı. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan: Yatan hasta sayısı yüzde 60-70 düştü. Yüzde 90'larda olan yoğun bakım oranları yüzde 35'lere indi. Toplam yüzde 70 azaldı
Son dakika verilerine göre Tam kapanma sürecinin vaka sayılarına çok olumlu yansıdığını belirten Demirhan, "Kovid-19 polikliniklerine başvuru yüzde 80, pandemi yataklı servislerinde Kovid 19 nedeniyle yatan hasta sayısı yüzde 60-70 civarında azaldı. Bir ara yüzde 90'larda olan yoğun bakım oranları yüzde 35'lere kadar indi. Dolayısıyla tam kapanma süreci sonrasında hastanelerimizde ciddi bir şekilde rahatlama oldu ve hasta sayıları çok ciddi azaldı. Toplamda yüzde 70 düzeyinde bir azalma söz konusu" dedi.
İşte satırbaşları:
65 yaş üzerinde aşıya ciddi bir rağbet olduğu halde yaş grubu aşağı doğru indikçe bu oran yüzde 50'lere kadar düşmeye başladı.
Biz her gün 3 binin üzerinde aşı randevusu açıyoruz ama maalesef 500 kişiyi aşılıyoruz. Toplumun yüzde 60'ını aşılayabilirsek toplumsal bağışıklık sağlayacağız ve virüsle mücadeleyi ancak toplumsal bağışıklık ile kazanabiliriz. Şu ana kadar hastanemizde 70 bin dozun üzerinde aşı yaptık. Bunlardan yaklaşık 40 bini BioNTech, 30 bini de Coronavac aşısı. Biz hiçbir aşıyla ilgili yan etki görmedik. İnsanlarımızın aşıdan korkmasına, çekinmesine neden olacak hiçbir sebep yok.
Aşılar son derece güvenilir ve etkinlikleri de yüksek. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı aşılandı. Dolayısıyla hekimlerin korkmadığı aşıdan vatandaşlarımızın da korkmasına gerek yok. Yoğun bakımlarda eskiden yaşlı hastalarımız çoğunluktaydı ama yaşlı grubun yüzde 85'in üzerinde aşılanmasıyla birlikte yoğun bakımlarda ve servis hastalarımızda yaşlı hastaların sayısı azaldı.
SON DAKİKA: TAM RAHATLAMA EYLÜL BAŞI
Eğer biz ülkemizde vatandaşlarımızın yüzde 60-70 civarını aşılayabilirsek rahat hareket edebiliriz. Çünkü ancak o zaman koronavirüsün ölümcül etkisini ortadan kaldırmış olacağız. Haziran sonu gibi inşallah toplumun çok büyük bir kesimini aşılamış olacağız. Benim şahsi düşünceme göre eylül başı itibarıyla da yüzde 60 rakamına ulaşacağız, o tarihten itibaren daha rahat davranabileceğiz gibi duruyor.
Kartal Şehir Hastanesi 1200 yataklı bir hastane, bu hastanenin yaklaşık 600 yatağı pandemiye ayrıldı ama diğer 600 yatak da diğer hastalıkların tedavisi için kullanılıyor.
10 BİNİN ALTINA DÜŞTÜK
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 856 oldu.
Ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayda geçerken 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, vefat sayısı 45 bin 626 oldu.
2 METREDEN DAHA YAKINDA KİMSE YOKSA MASKE ŞART DEĞİL
Diğer yandan Bakan Fahrettin Koca, "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızda oluyorsa o durumda maskeyi takmak gerekiyor. Evin içindeyseniz, yalnızsanız maskeyi tabii ki takmanız gerekmiyor. Ama evin içinde 2 metreden daha kısa mesafe olabilme potansiyeli varsa, o durumda yine kişisel tedbirler, maske devreye giriyor olmalı." diye konuştu.
Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Koca, bir taraftan vatandaşın aşısını olmasını, diğer yandan da kişisel tedbirlerin devreye daha yoğun şekilde yerleştirilmesini önemsediklerini kaydetti.
6 AYDA BİR HATIRLATMA AŞISI YAPILACAK MI?
Hatırlatma aşısı olan 3. doz için yerli aşının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Bakan Koca, bu konuda bir tercihlerinin olmayacağını, daha çok vatandaşı ikna etme çabası içinde bulunacakları ifade etti.
BioNTech aşısında en az 9 ay sonrası için, yani 2022'de rapel doz (pekiştirme aşısı) önerildiğini hatırlatan Koca, "Hastalığı geçirmiş olan kişilerin de Bilim Kurulunun genel bu noktadaki yaklaşımı ise 6 ay sonra rapel dozun yapılması şeklinde. Bu tek doz, gerektiğinde çift doz şeklinde de olabilir." dedi.