Son dakika | PKK'daki şoku teröristbaşı Cemil Bayık itiraf etti

Son dakika... Terör Örgütü PKK Pençe operasyonları ile tam anlamıyla kabusu yaşadı. Kahraman mehmetçiğimiz hava ve karada tam abluka sağladıkları terör örgütüne en ağır darbe ve korkuyu yaşatmaya devam ederken üst düzey kritik isimler de bir bir etkisiz hale getiriliyor. Gelen son dakika haberleri ile geçtiğimiz hafta da çok kritik PKK elebaşları etkisiz hale getirildi.