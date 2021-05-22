ABD’nin Semadirek Adası planı ne? Türkiye sınırına neden yığınak yapıyor?

"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINI BOZMAK İSTİYORLAR"

Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'deki iyileşmenin, güzelleşmenin etkili bir şekilde yönetilmesinden rahatsızlık duyan ABD ve diğer Avrupa ülkeleri sürkeli Türkiye'de bir takım şeyler iyi gitmeye başlayınca, Türkiye karşıtı güçleri harekete geçiriyorlar. Elinde zaten yıllardır yönettiği FETÖ var, Türkiye'de onun işbirlikçileri var. Muhalefet var bir de Yunanistan var.

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Bu yeni bir olay değil. Özellikle buradan da Yunanistan'la iş birliği yaparak Türkiye karşıtı hareketleri planlıyor. Bunu açık bir şekilde yapıyor. Bir de gizli şekilde yapmaya çalıştıkları hareketleri de biliyoruz. Amaçları, Türkiye'deki mevcut hükümeti sayın CUmhurbaşkanını yıpratmak. Türkiye'de kaos çıkarmak, sürekli önüne engel çıkarmak istediklerini biliyoruz."