ABD’nin Semadirek Adası planı ne? Türkiye sınırına neden yığınak yapıyor?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Yunanistan arasındaki 'Defender Europe 2021' tatbikatı devam ediyor. ABD, Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata çok sayıda askeri helikopter ve asker gönderdi. Fakat ABD tarafından gönderilen askeri helikopterler, tatbikat sahası dışında gayri askeri statüdeki Semadirek Adası'na gönderildi. Semadirek Adası, Çanakkale'nin hemen karşısında yer alıyor.
"ABD, MODERN BİR HELİKOPTER PİSTİ İNŞA ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"
Yunan basınında yer alan bir haberde ise "Dedeağaç Limanı'nda tesisler kuran ABD, şimdi de Semadirek Adası'nda modern bir helikopter pisti inşa etmek için harekete geçti. ABD kendi planlarının da olduğu Ege ve Akdeniz'de Neo-Osmanlı faaliyetleri bakımından dizginlenemeyen Türkiye'yi kontrol etmek istiyor" ifadeleri yer aldı. Peki ABD'nin Semadirek Adası planı ne? ABD Türkiye sınırına neden yığınak yapıyor? İşte detaylar...
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, A Haber ekranlarında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Sefer Aycan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"YUNANİSTAN'I YILLARDIR TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANIYORLAR"
"ABD, Türkiye'nin etrafında bir kuşatma planını harekete geçiriyor. ABD'nin bu tutumunu yadırgamıyorum, Zaten açıktan bir tutumu ve düşmanlığı var. Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da da bunu gördük. Bu da tabii ki ABD'nin Türkiye'ye bakış açısını gösteriyor. Hem müttefik olacaksınız, hem stratejik ortak olacaksınız.
Ama bir taraftan da Türkiye'nin her tarafından kuşatma yapacaksınız, Yunanistan ile iş birliği yapacaksınız. Yunanistan'ı yıllardır Türkiye karşıtı bir şekilde kullanıyorlar. Yunanistan da hep bu oyuna geliyor. Avrupa, ABD Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Sürekli bir gerginlik yaratıyor. Zaten bu gerginlik hiç geçmiyor. Bugünlerde yine Yunanistan özellikle Adalar ve Doğu Akdeniz'de ortamı geriyor.
"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINI BOZMAK İSTİYORLAR"
Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'deki iyileşmenin, güzelleşmenin etkili bir şekilde yönetilmesinden rahatsızlık duyan ABD ve diğer Avrupa ülkeleri sürkeli Türkiye'de bir takım şeyler iyi gitmeye başlayınca, Türkiye karşıtı güçleri harekete geçiriyorlar. Elinde zaten yıllardır yönettiği FETÖ var, Türkiye'de onun işbirlikçileri var. Muhalefet var bir de Yunanistan var.
ABD'nin Semadirek Adası planı ne? Türkiye sınırına neden yığınak yapıyor? | Video
Bu yeni bir olay değil. Özellikle buradan da Yunanistan'la iş birliği yaparak Türkiye karşıtı hareketleri planlıyor. Bunu açık bir şekilde yapıyor. Bir de gizli şekilde yapmaya çalıştıkları hareketleri de biliyoruz. Amaçları, Türkiye'deki mevcut hükümeti sayın CUmhurbaşkanını yıpratmak. Türkiye'de kaos çıkarmak, sürekli önüne engel çıkarmak istediklerini biliyoruz."