ABD’nin Semadirek Adası planı ne? Türkiye sınırına neden yığınak yapıyor? | Video

Batı Trakya Dedeağaç’ta Yunanistan ile ABD arasında ‘Defender Europe 2021’ tatbikatı devam ediyor. ABD, tatbikat kapsamında Dedeağaç Limanı’na çok sayıda askeri helikopter ve asker gönderdi. Ancak bu askeri helikopterler tatbikat alanının dışında, Çanakkale’ye çok yakın bir noktada gayri askeri statüde bulunan Semadirek Adası’na gönderildi. Peki ABD’nin Semadirek Adası planı ne? ABD Türkiye sınırına neden yığınak yapıyor? İşte detaylar…