"Annem olmasaydı bebeğimi kaçıracaklardı"

Hastanede bebeği Fas'lı S.K. tarafından kaçırılmak istenirken babaannesinin dikkati sayesinde kurtulan Fercan bebeğin babası Emin E. , "Annemin uyanıklığı olmasaydı bebeğimi kaçırmışlardı" dedi.



Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi çocuk bölümünde geçtiğimiz gün yaşanan olayda Emin E. İle annesi sekiz aylık Fercan bebeği hastaneye doktor kontrolüne götürdü. Röntgen sırası bekledikleri sırada bebeğin annesi bilgi almak için içeri girdi. Bu sırada babaannesi ile bekleyen Fercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı. Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın "Bu çocuk benim" diyerek bağırmaya başladı. Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Bebeğin Faslı kadın tarafından kaçırılmasının sonrasında konuşan baba Emin E. , annesinin engel olması ile bebeğinin kaçırılmasından kurtarıldığını söyledi.



"ŞİKAYETÇİ OLDUM PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"



Baba Emin E. "Perşembe günü annemi eşimi ve çocuğumu hastaneye bırakarak işe geldim. Kan alımı yapıldıktan sonra film çekmek için röntgen bölümüne gönderiyorlar. Eşim çocuğu anneme vererek röntgenin nerede çekildiğini öğrenmeye gidiyor. Koridordan hızla bir kadın geliyor. Annemin kucağındaki çocuğu sevmeye çalışıyor. Çocuk ağlayınca 'Çocuğu bana ver ben susturayım' diyor. Annem çocuğu vermeyince çocuğun kolunu tutuyor. 'Aa çocuğun kolu bana benziyor' diyor. Daha sonra kadın bağırmaya başlıyor. 'Çocuğumu kaçırıyorlar. Çocuk benim' diyor. Orada insanların tepkisini annemle eşimin üzerine çekmeye çalışıyor. İnsanlar orada annemle eşime tepki gösterip çocuğu almış olsaydı bugün çocuğum belki de kaçırılmış olacaktı. Ben şikayetçi oldum. Kadın mahkemeden serbest bırakılmış. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Annem orada eğer uyanık olmasaydı çocuğun kimliğini göstermeseydi çocuğu kaçırmış olacaktı" dedi.