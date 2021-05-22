Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz

Türkiye'de koronavirüs salgını etkisini hala sürdürürken, vaka sayıları yaklaşık 3 ay sonra 9 binin altına geriledi. Aşılama çalışmaları da hızla sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, elimizdeki aşıların nüfusun 3 katından fazla olduğunu söyledi.

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"NÜFUSUMUZUN 3 KATINDAN FAZLA AŞI"

Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" dedi.