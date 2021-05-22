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Giriş Tarihi: 23.5.2021 00:01 Son Güncelleme: 23.5.2021 00:17

Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz

Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz

'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı mevsimsel tarım işçileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "Aşı sırası gelen mevsimsel vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadesine yer verdi.

Türkiye'de koronavirüs salgını etkisini hala sürdürürken, vaka sayıları yaklaşık 3 ay sonra 9 binin altına geriledi. Aşılama çalışmaları da hızla sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, elimizdeki aşıların nüfusun 3 katından fazla olduğunu söyledi.

Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz | Video

"NÜFUSUMUZUN 3 KATINDAN FAZLA AŞI"

Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" dedi.

"AŞILARINI BULUNDUKLARI YERDE YAPIYORUZ"

Koca, mevsimsel tarım işçileriyle ilgili de bir açıklama yaptı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" dedi.

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Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz
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