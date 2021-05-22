Türkiye'de koronavirüs salgını etkisini hala sürdürürken, vaka sayıları yaklaşık 3 ay sonra 9 binin altına geriledi. Aşılama çalışmaları da hızla sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, elimizdeki aşıların nüfusun 3 katından fazla olduğunu söyledi.
Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz | Video
"NÜFUSUMUZUN 3 KATINDAN FAZLA AŞI"
Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" dedi.
"AŞILARINI BULUNDUKLARI YERDE YAPIYORUZ"
Koca, mevsimsel tarım işçileriyle ilgili de bir açıklama yaptı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" dedi.