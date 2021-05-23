Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları

Son Dakika Haberi... Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini sürdürüyor. Özellikle geçtiğimiz ay yükselişe geçen koronavirüs vaka sayısı alınan tam kapanma kararının ardından düşüşe başladı.
VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA GERİLEDİ
60 bine kadar çıkarak rekor kıran vaka sayıları kademeli olarak geriledi ve aylar sonra 10 binin altını gördü.
KISMİ KAPANMA SÜRÜYOR
Tam kapanmanın ardından ülkemizdeki kısmi kapanma sürecine girildi. Bu kapsamda hafta sonu 21:00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, cumartesi ve pazar günleri tüm günü kapsayaca şekilde sokağa çıkmak kısıtlandı. Bu durumun vaka ve vefat sayılarında etkili olacağı düşünülüyor.
VAKA SAYISI 9 BİNİN ALTINDA
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yaklaşık olarak 3 ay sonraki seviyesine geriledi ve 8 bin 697 oldu. Hasta sayısı 835 olurken, ağır hasta sayısı da bin 876 olarak kayıtlara geçti.
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Bugün 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 46 bin 71 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 14 bin 472 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Bugüne kadar 52 milyon 167 bin 387 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 oldu.
"GÖSTERDİĞİMİZ SABIR MEYVESİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadesine yer verdi.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı 846 olurken, ağır hasta aylar sonra iki binin altına geriledi ve bin 977 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında az da olsa bir artış görüldü ve 214 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 45 bin 840 oldu.
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 8 bin 852 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Bugüne kadar 51 milyon 950 bin 729 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e çıktı.
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 19 Mayıs'ta 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. 19 Mayıs'ta yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Mayıs'ta 217 bin 276 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 11 bin 937, hasa sayısı ise 916 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 232 olarak kayıtlara geçti. 18 Mayıs'ta 203 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti, toplam vefat sayısı 45 bin 186 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 125 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e çıktı. Bugüne kadar 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485'e yükseldi.
17 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 17 Mayıs'ta 206 bin 836 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 10 bin 174 olurken, hasta sayısı 923 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti. 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 44 bin 983'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 13 bin 864 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Mayıs'ta 202 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 10 bin 512 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 75 gün sonra 11 binin altına gerilerken, hasta sayısı da uzun bir süre sonra binin altına düştü ve 920 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. 16 Mayıs'ta 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 44 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 14 bin 418 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256 oldu. 50 milyon 869 bin 896 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Dün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi. 15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu. 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Mayıs'ta 203 bin 73 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı günler sonra en düşük olduğu seviyeye geriledi. En son 2 Mart tarihinde 11 bin 837 olan vaka sayısı 14 Mayıs'ta 11 bin 394 olarak kayıtlara geçti. 14 Mayıs'ta hasta sayısı bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 670 oldu. 14 Mayıs'ta 242 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 37 bin 261 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu. 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de 50 milyon 463 bin 16 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.
13 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde 201 bin 295 koronavirüs testi yapıldı. 13 Mayıs'ta vaka sayısı 11 bin 534 olurken, hasta sayısı bin 217, ağır hasta sayısı da 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. Dün 238 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 44 bin 59 oldu.
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 472 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763 oldu. Öte yandan 13 Mayıs'a kadar 50 milyon 259 bin 943 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 olarak kayıtlara geçti.