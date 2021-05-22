SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
01:07
08:24
24:56
04:19
Melih Altınok | İktidara değil Türkiye’ye muhalifler 22.05.2021 | 14:14
05:14
Burhanettin Duran | Kritik 100. yıl seçimleri 22.05.2021 | 14:11
05:50
İBB'nin TÜRGEV yurtları kararı hukuka aykırı bulundu 22.05.2021 | 13:47
04:07
Şebnem Bursalı | Vicdanlı bir İsraillinin isyanı! 22.05.2021 | 13:23
03:00
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Rüzgâr dönüyor ama ne yöne? 22.05.2021 | 12:28
05:07
Okan Müderrisoğlu | Çift ajandalı aktörler, ‘çekilin milletin önünden!’ 22.05.2021 | 12:26
05:38
Gara şehidinin babası, yazdığı kitapta PKK ve HDP gerçeğini anlattı 22.05.2021 | 12:02
00:56
Yunanlılar tarafından işkenceye maruz kalan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı 22.05.2021 | 11:44
00:28
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara skandal tehditler 22.05.2021 | 11:34
04:14
Eski AA muhabirinin amacı neydi? Artan provokasyonlarla ne amaçlanıyor? 22.05.2021 | 10:04
03:55
Hasan Basri Yalçın | Ateşkesin sonrası 22.05.2021 | 09:56
02:26
02:56
Engin Ardıç | Muharrem nereye koşuyor? 22.05.2021 | 09:19
01:11
02:08
Son Dakika Haberi... Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Rekor seviyelere kadar çıkan vaka sayıları alınan tam kapanma kararının ardında kademeli olarak geriledi ve aylar sonra 10 binin altına düştü. Türkiye'de aşılama hızla devam ederken vefat sayılarında da gözle görülür bir düşüş gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'deki güncel vaka ve vefat sayıları...