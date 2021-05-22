Video Haber SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları | Video

SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları | Video

SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları | Video
22.05.2021 | 20:09

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SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları | Video 01:42
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 22 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları | Video 22.05.2021 | 20:09
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Son Dakika Haberi... Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Rekor seviyelere kadar çıkan vaka sayıları alınan tam kapanma kararının ardında kademeli olarak geriledi ve aylar sonra 10 binin altına düştü. Türkiye'de aşılama hızla devam ederken vefat sayılarında da gözle görülür bir düşüş gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'deki güncel vaka ve vefat sayıları...

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