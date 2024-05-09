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Video Haber Bakan Yerlikaya: “10 ilde BTÖ’ye yönelik gerçekleşen operasyonda 72 şüpheli yakalandı” | Video
Bakan Yerlikaya: “10 ilde BTÖ’ye yönelik gerçekleşen operasyonda 72 şüpheli yakalandı” | Video

Bakan Yerlikaya: “10 ilde BTÖ’ye yönelik gerçekleşen operasyonda 72 şüpheli yakalandı” | Video

09.05.2024 | 09:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Bozdoğan-36” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında operasyonlar sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu kaydetti.
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