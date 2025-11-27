Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze mesajı: Adalet Filistin'e borcumuzdur

27.11.2025 | 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan, Papa 14.Leo ile açıklama yaptı. Dünyaya Gazze mesajı veren Erdoğan; "İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalet. Ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek" dedi