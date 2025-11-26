Halk İmralı'ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video

26.11.2025 | 11:26

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kritik bir adım daha atıldı. AK Parti, MHP ve DEM Parti üyelerinden oluşan heyet İmralı'ya gitmişti. Peki halk bu adımı nasıl karşıladı?