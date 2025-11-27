Papa 14. Leo Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek
27.11.2025 | 12:50
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak saat 12.30 sıralarında Ankara'ya iniş yaptı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Papa 14. Leo, yarın İznik'i ziyaret edecek.
