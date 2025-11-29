Video Yaşam Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video

Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video

29.11.2025 | 14:39

Kırıkkale'de yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, banka hesabına giriş yaptığında bakiyesindeki 55 milyon lirayı görünce, gözlerine inanamadı. Gürler, "Banka çalışanları bile önce 55 bin sandı sonra, 55 milyon olduğunu görünce inanamadı. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde bakiyesinde 55 milyon lira olduğunu görünce adeta dili tutuldu. Arkadaşının gönderdiği 6 bin 750 lirayı görmek için hesaba giriş yaptığını belirten Gürler, ekranda milyonlarca lira ile karşılaştığını söyledi. Hesabının bloke edildiğini anlatan Gürler, yetkililerden sürecin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"GERÇEKTEN HAYALLER BAŞLAMIŞTI"
Adem Gürler, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen hafta pazartesi günü arkadaşım tarafından hesabıma 6 bin 750 lira havale yapıldı. O güne kadar hesabıma girmemiştim. O gün hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm. Şu anda hesaplarım blokeli. Polis ve jandarmadan bilgi aldım, bir şey yapamayacaklarını, herhangi bir dosya açılmadığını söylediler. Parayı o an hesabımda gördüğümde yaşam bitti, gerçekten hayaller başlamıştı. 55 milyonu hesabımda gördüğümde düşünmedim değil yani" dedi.

"BANKA ÇALIŞANLARI DA KENDİNDEN GEÇTİ"
Hesaplarına el konulduğunu ve şu an işlem gerçekleştiremediğini ifade eden Gürler, "MASAK el koyduğu için banka da bir şey yapamadı. Öyle kaldım yani, banka hesabımı da şu an kullanamıyorum. Devlet büyüklerimden en azından bu parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi baksınlar. Bana vermesinler, zaten yasa yoluyla halletmek istiyorum. Burada mağdur olan benim, hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Banka çalışanları da ilk başta 55 bin lira dediler, sonra 55 milyonu görünce onlar da kendinden geçti. 'Bu nasıl bir para?' diye. Beni görüyorsun işçi, emekçi bir insanım. Kendi yağında kavrulan bir insanım" diye konuştu.

"MİLYONDA BİR TANE BEN DENK GELMİŞİM"
Gürler, sosyal medyada benzer durumları araştırdığını ancak örneğine rastlamadığını da belirterek, "Ülkemizde 'ben çok zenginim ama hesabımda 55 milyon gelmiş, kullanmam' diyecek adam yalan söyler. İlk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım, 34 sene sonra da daha gelmez yani. Milyonda bir tane ben denk gelmişim. Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından ben de baktım, araştırdım. Milyonlarca insandan bir tanesi de benim başıma geldi diye cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 03:37
Hesabına yanlışlıkla gelen serveti görünce şoke oldu | Video 29.11.2025 | 14:39
Eskişehir’de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 01:11
Eskişehir'de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video 29.11.2025 | 14:03
Balıkesir’de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 02:52
Balıkesir'de sağanak; yollar göle döndü, evler su bastı | Video 29.11.2025 | 14:03
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 00:10
Zehir tacirlerine ağır darbe! Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar 29.11.2025 | 13:55
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.11.2025 | 12:04
Marmaris’te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 00:36
Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 29.11.2025 | 11:35
Mersin’de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 01:03
Mersin'de kaza: Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı! 3 ölü, 3 yaralı | Video 29.11.2025 | 11:28
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 00:17
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 29.11.2025 | 10:30
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 00:43
Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video 29.11.2025 | 09:44
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 00:33
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 29.11.2025 | 09:44
Adana’da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 01:18
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 29.11.2025 | 08:02
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 00:14
Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59
Kahramanmaraş’ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 00:55
Kahramanmaraş'ta skandal görüntü: Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döktü! İş yeri kapatılıp kaldırıldı | Video 28.11.2025 | 16:30
Pendik’te şoke eden ’belge’ kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 04:49
Pendik'te şoke eden 'belge' kavgası! Muhtara tekme tokat böyle saldırdı | Video 28.11.2025 | 15:28
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay’ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 04:54
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay'ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 28.11.2025 | 15:09
Büyükçekmece’de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 01:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 28.11.2025 | 14:14
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 02:07
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 28.11.2025 | 13:53
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 01:09
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 28.11.2025 | 10:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY