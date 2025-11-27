CHP'li Gürsel Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum
27.11.2025 | 12:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum'a yönelik açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum” dedi.
