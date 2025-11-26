Başkan Erdoğan: "İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez" | Video
26.11.2025 | 15:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilemezse, insanın sağlığı ve bunun yanında hastalığı sömürülemez, bir pazar metaı olarak görülemez. İnsanın ruhu ve bedeni, insan sağlığı ve hastalığı, sadece ticarete konu edilemeyeceği gibi bir tahakküm aracı olarak da kullanılamaz." ifadelerini kullandı.
