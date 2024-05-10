Video Haber Ağrı'da bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Ağrı'da bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı'da bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

10.05.2024 | 01:08

Ağrı il merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 2 ineğin bataklığa saplanması üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu inekleri kurtarmayı başardı.

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