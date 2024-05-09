Video Yaşam Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video
Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video

Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video

09.05.2024 | 16:57

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat Şube Müdürlükleri (İSTH) ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde bugün 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandığı, 5 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmekte olduğu ifade edildi.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 156 adet fişek, 11 adet boş fişek, 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet flaşh bellek, 2 adet hafıza kartı ve 2 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği belirtildi.

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