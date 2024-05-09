Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamada, icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandığı, 5 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmekte olduğu ifade edildi.
Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 156 adet fişek, 11 adet boş fişek, 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet flaşh bellek, 2 adet hafıza kartı ve 2 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği kaydedildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği belirtildi.
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