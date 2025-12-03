Video Yaşam Avcılar'da kaza sonrası 'hasar miktarı' tartışması cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
03.12.2025 | 15:18

Avcılar'da kaza sonrası taraflar arasında çıkan 'hasar miktarı' tartışması husumete dönüştü. Burhan P., taraflar arasında aracılık yaparken mağdur tarafın uzlaşmaya gitmemesini sağladığını öne sürdüğü Çağlar Turaloğlu (39)'nu silahla öldürdü. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 22 Kasım'da Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Çağlar Turaloğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Turaloğlu 9 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırıyı Burhan P.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Burhan P. ve olay sırasında yanında bulunduğu öğrenilen Serdar Ö. kısa sürede yakalandı.

TRAFİK KAZASI SONRASI 'HASAR MİKTARI' TARTIŞMASI

Emniyette ifadesi alınan Burhan P.'nin cinayeti, 15 gün önce meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası kendisinden istenen parayı fazla bulduğu için işlediği ortaya çıktı. Taraflar arasında aracılık yaptığı öne sürülen Çağlar Turaloğlu ile Burhan P. arasında bu nedenle husumet oluştuğu öğrenildi. Olay günü arkadaşlarıyla alkol aldığı belirlenen Burhan P.'nin, telefonda bu konuyla ilgili tartıştığı Turaloğlu'nun yanına giderek silahla ateş ettiği tespit edildi. Burhan P.'nin polisteki ifadesinde, Kaza yapmıştım. Çağlar Turaloğlu karşı tarafa 'Avukata ver, daha fazla para alırsın' diyordu. Bu nedenle aramızda husumet vardı dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

9 gün hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybeden Çağlar Turaloğlu'nun öldürüldüğü ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler'de karşıdan gelen bir kişinin Turaloğlu'na silahla ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alıyor.

Görüntü Dökümü ------------------ (Güvenlik kamerası) -Şüphelilerin kavga etmesi -Çağlar Turaloğlu'nun vurulması -Şüphelinin kaçması -Genel görüntüler (ARŞİV)

