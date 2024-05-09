Osman Bey oyunu bozmak için Mekece Kalesi’ni kuşattı
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 159. Bölümünde Brusa’da İbrahim Bey’in planlarını öğrenen Osman Bey Mekece Kalesi’ni kuşattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
Osman Bey oyunu bozmak için Mekece Kalesi’ni kuşattı 09.05.2024 | 00:15
00:45
Tekirdağ'da eş zamanlı kaçak silah operasyonu 08.05.2024 | 23:36
00:37
00:24
Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti 08.05.2024 | 21:49
00:46
Kocaeli'de kamulaştırma dolandırıcılığı: 1.6 milyon TL ile iki tutuklama 08.05.2024 | 18:54
03:26
Hilal Kaplan | Uluslararası mafya düzeni 08.05.2024 | 16:35
07:14
Dilek Güngör | Dubai'ye Türkiye çıkarması 08.05.2024 | 16:32
05:39
Melih Altınok | İktidardan istenenleri anladık, peki ya CHP ne verecek? 08.05.2024 | 16:27
03:38
Salih Tuna | Aldığınız ödüle de size de... 08.05.2024 | 16:23
00:14
Bakan Fidan, Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ile görüştü | Video 08.05.2024 | 16:02
02:24
TSK’dan mayısta 3 büyük tatbikat | Video 08.05.2024 | 16:02
07:52
00:43
Bayraktar AKINCI’dan deniz hedeflerine tam isabet | Video 08.05.2024 | 08:52
01:29
00:20
Hakkâri’de polislere skandal hakaret! 08.05.2024 | 08:43
00:17
Şanlıurfa'da seyir halinde olan bir otomobil yandı! 07.05.2024 | 22:03
01:02
01:15
Uyuşturucuyu tuvaletin deliğine saklamışlar! 07.05.2024 | 21:53
00:35
İtfaiye samanları tamamen yanmaktan kurtardı 07.05.2024 | 20:57