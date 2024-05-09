Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Yeni mülakat nasıl olacak? | Video

Yeni sistemin ilk örneğini Milli Eğitim Bakanlığı uygulayacak. Her adaya "kod isim" verilecek. Komisyon ve aday birbirini önceden tanımayacak. Mülakat 45 dakika ve yüz yüze olacak. Öğretmen adayından ders anlatması istenecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.