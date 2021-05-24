Ankara'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Duda'nın içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Duda'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı | Video
21 PARE TOP ATIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Duda'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
Duda, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Duda, merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Duda, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
TÜRK SİHA'LARI İÇİN İMZA TÖRENİ
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alacağını duyurmuştu. Polonya heyetinin ziyaretinde insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşma da imzalanacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya Türkiye'den SİHA alan ilk NATO üyesi ülke olacak.