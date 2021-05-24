Ankara'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.