Video Haber Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı | Video

Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı | Video

Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı | Video
24.05.2021 | 16:12

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı. Gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından varılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Duda'nın içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Duda'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

21 PARE TOP ATIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Duda'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Duda, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

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