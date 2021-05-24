İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan iddialara yanıt! “Ben özne değilim, hedef Türkiye”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in içi boş iddialarla Türkiye'yi hedef aldığını vurgulayan Soylu, Peker'in bu amaçla birilerinin sözcülüğünü yaptığını söyledi.

"İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor. Türkiye'ye güya kendi adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor, neredeyse herkese 'İpiniz elimde' diyor. Ve bir sessizlik hakim.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara yanıt verdi! "Hedef Türkiye" | Video

Bugün bir Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmaya çalışıyor. Suriye'nin içerisinde ABD'nin üsleri 6'dan 14'e çıktı. 2019 sonrasında 2020 ve 2021'de. Bir taraftan bütün bunlar gerçekleştirilirken Türkiye'ye karşı bir ekonomik saldırı var. Bunu hep beraber yaşadık.