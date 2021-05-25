İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara yanıt verdi! "Hedef Türkiye" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında iddialara yanıt verdi. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef aldığını dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye’ye güya kendi adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor, neredeyse herkese ‘İpiniz elimde’ diyor. Bu bir operasyondur. Hedef Türkiye." ifadelerini kullandı.