Kayseri şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım harekatı sırasında Kelaspi dağı üs bölgesine yapılan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken helikopter panilinin çarpması sonucu ağır yaralanan İstihkam uzman onbaşı Eyyüp Gergin, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidin naaşı askeri uçakla Kayseri'ye getirildi. Şehit Eyyüp Gergin'in cenazesi daha sonra doğum yeri olan Bünyan İlçesi'ne götürüldü. Şehit, burada son kez helallik alınması için baba ocağına götürüldü.

"KURBAN OLURUM OĞLUM SENİN AL BAYRAĞINA"

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Bünyan İlçe meydanına getirildi. Şehidin cenaze namazına babası Murat, Annesi Nihal ile kardeşleri Oğuzhan ve Mukadder Gergin ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan şehit annesi Nihal Gergin; "Oğlum Eyyüp'm. Kurban olurum ben senini al bayrağına" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Murat Gergin ise "Oğlum beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek ağladı.

Kayseri İl Müftüsü Do. Dr. Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit istihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, ilçe mezarlığında toprağa verildi.