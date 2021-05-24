Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den demokrasi şehitlerine vefa
Giriş Tarihi: 24.5.2021 07:13 Son Güncelleme: 24.5.2021 07:13

Son dakika: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den demokrasi şehitlerine vefa

ANKARA
Son dakika: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den demokrasi şehitlerine vefa

Son dakika... AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen eski ismiyle Yassıada’da gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan Yassıada'yı özgürlükler adasına dönüştürme projesini de yakından takip ettiği biliniyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.

Toplantıya, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor. Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki sözde yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.

TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM YAPILMIŞTI

Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den demokrasi şehitlerine vefa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA