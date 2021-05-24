Son dakika: Başkan Erdoğan ve AK Parti'den demokrasi şehitlerine vefa

TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM YAPILMIŞTI

Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.