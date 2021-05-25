PKK’dan insanlık dışı vahşet

Diyarbakır Çınar'da 4 yıl önce çocuk yaştayken terör örgütü PKK'nın eline düşen Ş.B. (18) kod adlı örgüt üyesi, 21 kez kaçmaya çalıştığı ancak her defasında yakalandığı hain örgütün elinden son denemesinde kurtuldu. PKK'dan kaçma girişimlerinde yakalandıktan sonra akıllara gelecek bütün işkenceleri gören Ş.B., 21'inci kaçış denemesinde yakalandığında küçücük bir tuvalette 7 ay tutulduğunu, örgüt üyelerinin yemek artıklarıyla beslenerek insanlık dışı uygulamaya maruz kaldığını anlattı.Ş.B. ifadesinde, "En son beni küçücük bir tuvalete kapattılar ve bu tuvalette 7 ay kaldım. Kendi yediklerinin artıklarını veriyorlar, banyo yapmama müsaade etmiyorlardı. 7 ay boyunca tuvaletin kokusu içerisinde bekledim ve artık akıllanmıştır diye beni çıkardılar. İlk fırsatta tekrar kaçtım ve annemi aradım. Jandarmanın ikna birimiyle annem irtibatlıymış" dedi.İkna timlerinin devreye girmesiyle kaçış yolculuğuna başlayan Ş.B.'yi silahlı ve silahsız insansız hava araçları adım adım korudu. Sınıra ulaşan Ş.B. burada ise jandarmaya teslim oldu.MİT Başkanlığı ve TSK operasyonuyla 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi. Operasyonun teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratının ardından düzenlendiği bildirildi. Eren-13 operasyonları kapsamında ise Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.