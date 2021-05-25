YALANLARI MAKYAJLAYARAK 'BEN YAPTIM' DİYE SATIYOR



Ekrem İmamoğlu'nun 13 Aralık 2020'de yaptığı Eminönü- Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı Araç Sürüş Testi, 9 Mart 2019'da yapılmıştı.

İmamoğlu'nun 'İmara değil halka açıyoruz' diyerek tanıttığı ve kendi döneminde yapıldığını iddia ettiği Kemerburgaz Kent Ormanı, Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal döneminde yapıldı.





İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti.

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları 2012'de AK Parti tarafından başlatıldı. AK Parti döneminde yapılan üç ihale ile dere için yaklaşık 250 milyon TL harcandı. Çalışmalar yüzde 98 oranında tamamlandı ancak buna rağmen İBB hesabından 8 Ekim 2020'de 'Nasıl başladı nasıl bitti?' denilerek bir mesaj yayımlandı. İBB Başkanı İmamoğlu da 19 Eylül 2020'de 'Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük' algısına imza attı.



(Üsküdar BülbüldereÇavuşdere- İstavroz Deresi Tünelleri) İsavroz Deresi Tünel inşaatı 2016'da, BülbüldereÇavuşdere çalışmaları ise 2017'de başladı. Tünellerin açılışını yapan İmamoğlu, "İstanbul'da kentin en önemli noktalarında kısa süredeki çalışmalarla bu sorunu çözdük" algısına kalkıştı.

2018'de Merter'de 900 araçlı katlı otopark olarak açılan yer vatandaşın hizmetine sunuldu. 2019'da yapılan boyadan sonra İBB Başkanı, otoparkı kendilerinin açtığı yalanını ortaya attı.