AK Partili vekile köpek diyen kadına verilen beraat kararı bozuldu

KÖPEK DEMEK HAKARET SAYILMAZMIŞ!

Menşure Sütlüeroğlu isimli vatandaş, 2019 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın paylamışına cevap vermiş ve "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" iddiasında bulunmuştu.

Menşure Sütlüeroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2019 yılında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında "hakaret" suçu kapsamında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Menşure Sütlüeroğlu savunmasında, adına açılmış başka bir sosyal medya hesabından paylaşımın yapıldığını, kendisinin böyle bir paylaşımda bulunmadığını iddia etti. Yapılan incelemelerde hakaret paylaşımın Menşure Sütlüeroğlu'nun hesabından yapıldığı tespit edildi.