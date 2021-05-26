Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki!

'TÜM MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLACAK'

Ayşe Topçu'nun oğlu Ali Topçu SABAH gazetesine yaptığı açıklamada, "Annem şu an hastanede, yerde 2-3 metre sürüklenmiş kolunda ve parmaklarında çatlaklar var. Burada KİPTAŞ, Kentsel dönüşüm için anlaşma sağlamış. Parkı da proje alanına dahil etmiş. Bu park ayrıca deprem toplanma bölgesi bu parktan faydalanan diğer mahalleli de parkın yıkılmaması için İmamoğlu'nun temel atmama törenine geleceğini öğrenince ayağa kalktı.