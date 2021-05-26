Hemşire Ayşenur Yiğit 5 aydır odasına hapsolan hastasını güneşe çıkardı





Onun o mutluluğu bana o kadar iyi geldi ki... Sonra bacaklarını açtım, güneş görmesini sağladım. Havuzun kenarında birlikte oturup sohbet ettik. Ben şu an evlilik sürecindeyim. Benimle evlilikle ilgili bilgilerini paylaştı. Sonra birlikte kıyafet seçimi bile yaptık. Tedavi sürecini konuştuk. Bana, 'Birkaç yıl önce burada olacağımı söyleseler asla inanmazdım' diye söyledi. Birbirimizin hayatına dokunduk...

Pekru'nun doktoru Uzm. Dr. Ahmet Emin Sönmez ise "Palyatif bakım hastalarında uzun süreli hastane yatışları kaçınılmaz olduğu için bu durumun ağır psikolojik etkileri de olmakta. Bu psikolojik travmalarla mücadele edebilmek adına hastalara sosyal yaşamlarındakine benzer aktiviteler yaratıyoruz" dedi.