Ramiz el-Mısri'nin üç yılda yaptığı evi İşgalci İsrail saniyeler içinde yerle bir ettiler





ELLERİYLE İNŞA ETTİ

İsrail'in 2014'te gerçekleştirdiği hava saldırılarında yıktığı evini 3 yıl içinde yeniden inşa ettiğini belirten Mısri'nin elleriyle yaptığı evinin son katliamlarda yeniden yıkılması saniyeler sürdü. "Evime döndüğümde ve binanın olduğu yerde bu büyük deliği görünce şoke oldum. Savaş bitmedi. Hâlâ savaşla karşı karşıyayım" dedi.

"Çocuklarım sağa sola dağılmış durumda. İkisi şurada, üçü burada, biri de orada. Gerçekten çok zor durumdalar. İşgal devam ettiği müddetçe her gün ölümle burun buruna yaşıyoruz" diyen Mısri, evlerinin yıkılmasının ardından bir hastaneye sığındıklarını aktardı.