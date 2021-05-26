Son dakika... İmamoğlu'nu protestoda yerlerde sürüklenmişti: Ayşe Topçu'nun oğlundan flaş açıklama...

'TÜM MAHALLELİ ŞİKÂYETÇİ OLACAK'

Ayşe Topçu'nun oğlu Ali Topçu, SABAH gazetesine yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Annem şu an hastanede. Yerde 2-3 metre sürüklenmiş, kolunda ve parmaklarında çatlaklar var. Burada KİPTAŞ, kentsel dönüşüm için anlaşma sağlamış. Parkı da proje alanına dahil etmiş. Bu park ayrıca deprem toplanma bölgesi. Mahalleli de parkın yıkılmaması için İmamoğlu'nun temel atma törenine geleceğini öğrenince ayağa kalktı. Annem de İmamoğlu'nun aracının önüne atlamış ama durmamış.