SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 25 Mayıs açıklandı! İşte Covid-19 son durum tablosu ve güncel hasta, vaka, vefat sayıları

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında ciddi bir artış yaşayan vaka sayılar yetkilileri yeni tedbirler almaya itmişti. Bu kapsamda tam kapanma kararı alınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan vaka sayısında hedefi 5 bin olarak belirlemişti.
TAM KAPANMA İŞE YARADI
29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma süreci meyvelerini verdi ve 60 binlerde olan vaka sayıları 8 binin altına kadar geriledi. Bu süreçte vaka ve ağır hasta sayısında da ciddi bir düşüş gözlemlendi.
SON DAKİKA! Koronavirüs son durum tablosu 25 Mayıs açıklandı! | Video
AYLAR SONRA EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ
Dün vaka sayısı 7 bin 523 olarak kayıtlara geçerken, bu sayı aylar sonra en düşük seviye oldu. Bu süreç içerisinde ağır hasta ve vefat sayılarında da aylar sonra en düşük seviyeler gözlemlendi.
25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
Türkiye'de 25 Mayıs tarihinde 223 bin 104 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 9 bin 375, hasta sayısı 693 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 667 olarak kayıtlara geçti. Bugün 175 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 46 bin 621 oldu.
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 5 MİLYONDAN FAZLA
Koronavirüs tedavisi yada karantina süresi sona eren 11 bin 192 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 203 bin 437 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385'e çıktı.
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 24 Mayıs tarihinde 216 bin 655 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 3 ay sonra en düşük seviyesi olan 7 bin 523'e geriledi, hasta sayısı ise 702 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 745 olarak kayıtlara geçti. 24 Mayıs tarihinde 178 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 446 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 3 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316 oldu. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 594 bin 333 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 23 Mayıs tarihinde 210 bin 291 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı hızla düşmeye devam ederken, dün 7 bin 839 koronavirüs vakası tespit edildi, hasta sayısı ise 710 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 843 olarak kayıtlara geçti.
VEFAT SAYISI 200'ÜN ALTINA GERİLEDİ
Dün vefat sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı. Vefat sayısı uzun bir süre sonra 200'ün altına inerken, dün 197 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 268 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 11 bin 202 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313 oldu. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 377 bin 678 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 22 Mayıs'ta 216 bin 658 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yaklaşık olarak 3 ay sonraki seviyesine geriledi ve 8 bin 697 oldu. Hasta sayısı 835 olurken, ağır hasta sayısı da bin 876 olarak kayıtlara geçti. 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 46 bin 71 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 14 bin 472 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Bugüne kadar 52 milyon 167 bin 387 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 oldu.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 21 Mayıs'ta 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı 846 olurken, ağır hasta aylar sonra iki binin altına geriledi ve bin 977 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında az da olsa bir artış görüldü ve 214 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 45 bin 840 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 8 bin 852 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Bugüne kadar 51 milyon 950 bin 729 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e çıktı.
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 19 Mayıs'ta 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. 19 Mayıs'ta yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Mayıs'ta 217 bin 276 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 11 bin 937, hasa sayısı ise 916 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 232 olarak kayıtlara geçti. 18 Mayıs'ta 203 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti, toplam vefat sayısı 45 bin 186 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 125 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e çıktı. Bugüne kadar 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485'e yükseldi.
17 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 17 Mayıs'ta 206 bin 836 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 10 bin 174 olurken, hasta sayısı 923 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti. 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 44 bin 983'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 13 bin 864 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Mayıs'ta 202 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 10 bin 512 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 75 gün sonra 11 binin altına gerilerken, hasta sayısı da uzun bir süre sonra binin altına düştü ve 920 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. 16 Mayıs'ta 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 44 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 14 bin 418 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256 oldu. 50 milyon 869 bin 896 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Dün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi. 15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu. 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Mayıs'ta 203 bin 73 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı günler sonra en düşük olduğu seviyeye geriledi. En son 2 Mart tarihinde 11 bin 837 olan vaka sayısı 14 Mayıs'ta 11 bin 394 olarak kayıtlara geçti. 14 Mayıs'ta hasta sayısı bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 670 oldu. 14 Mayıs'ta 242 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 37 bin 261 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu. 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de 50 milyon 463 bin 16 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.
13 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde 201 bin 295 koronavirüs testi yapıldı. 13 Mayıs'ta vaka sayısı 11 bin 534 olurken, hasta sayısı bin 217, ağır hasta sayısı da 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. 13 Mayıs'ta 238 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 44 bin 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 472 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763 oldu. Öte yandan 13 Mayıs'a kadar 50 milyon 259 bin 943 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 olarak kayıtlara geçti.