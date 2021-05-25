SON DAKİKA! Koronavirüs son durum tablosu 25 Mayıs açıklandı! | Video
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Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve kısa sürede dünyanın her yerine yayılan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor. Ülkemizde de geçen ay 60 bine kadar yükselen koronavirüs vaka sayısı rekor kırmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından yetkililer salgına karşı yeni tedbirler aldı ve 29 Nisan - 17 Mayıs arasında tam kapanma sürecine gidildi. Bu süreçte vaka sayıları kademeli olarak geriledi ve 8 binin altına kadar düştü. Dün, vaka sayısı 7 bin 523 olurken, 5 bin hedefine de çok yaklaşıldı. Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs'a ilişkin koronavirüs güncel tablosunu açıkladı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...