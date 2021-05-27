SON DAKİKA | 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmasına karar verildi.
VAKA SAYISI KONTROL ALTINA ALINDI
Nisan ayında 60 binlere kadar çıkan vaka sayısı, tam kapanma tedbirlerinin ardından kontrol altına alındı, vaka sayısı 10 binin altına geriledi. Kapanma tedbirlerinin ardından ağır hasta ve vefat sayısında da düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte 27 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum…
27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.
26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
26 Mayıs tarihinde 221 bin 214 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 8 bin 738 olurken, hasta sayısı 681'e düştü. Ağır hasta sayısı ise bin 561 olarak kayıtlara geçti. Bugün 166 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu sayı 55 gün sonra en düşük seviye oldu. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 787'ye yükseldi.
TOPLAM TEST SAYISI 55 MİLYONA YAKLAŞTI
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 12 bin 205 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e çıktı. Öte yandan toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e, toplam vaka sayısı da 5 milyon 212 bin 123'e yükseldi.
25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 25 Mayıs tarihinde 223 bin 104 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 9 bin 375, hasta sayısı 693 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 667 olarak kayıtlara geçti. Dün 175 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 46 bin 621 oldu. Koronavirüs tedavisi yada karantina süresi sona eren 11 bin 192 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 203 bin 437 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385'e çıktı.
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de 24 Mayıs tarihinde 216 bin 655 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 3 ay sonra en düşük seviyesi olan 7 bin 523'e geriledi, hasta sayısı ise 702 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 745 olarak kayıtlara geçti.
24 Mayıs tarihinde 178 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 446 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 3 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316 oldu. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 594 bin 333 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 23 Mayıs tarihinde 210 bin 291 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı hızla düşmeye devam ederken, dün 7 bin 839 koronavirüs vakası tespit edildi, hasta sayısı ise 710 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 843 olarak kayıtlara geçti.
VEFAT SAYISI 200'ÜN ALTINA GERİLEDİ
Dün vefat sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı. Vefat sayısı uzun bir süre sonra 200'ün altına inerken, dün 197 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 268 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 11 bin 202 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313 oldu. Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 377 bin 678 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 22 Mayıs'ta 216 bin 658 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yaklaşık olarak 3 ay sonraki seviyesine geriledi ve 8 bin 697 oldu. Hasta sayısı 835 olurken, ağır hasta sayısı da bin 876 olarak kayıtlara geçti. 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 46 bin 71 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 14 bin 472 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Bugüne kadar 52 milyon 167 bin 387 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 oldu.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 21 Mayıs'ta 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı 846 olurken, ağır hasta aylar sonra iki binin altına geriledi ve bin 977 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında az da olsa bir artış görüldü ve 214 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 45 bin 840 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 8 bin 852 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Bugüne kadar 51 milyon 950 bin 729 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e çıktı.
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 19 Mayıs'ta 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. 19 Mayıs'ta yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Mayıs'ta 217 bin 276 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 11 bin 937, hasa sayısı ise 916 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 232 olarak kayıtlara geçti. 18 Mayıs'ta 203 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti, toplam vefat sayısı 45 bin 186 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 125 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e çıktı. Bugüne kadar 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485'e yükseldi.
17 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 17 Mayıs'ta 206 bin 836 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 10 bin 174 olurken, hasta sayısı 923 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti. 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 44 bin 983'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 13 bin 864 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Mayıs'ta 202 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 10 bin 512 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 75 gün sonra 11 binin altına gerilerken, hasta sayısı da uzun bir süre sonra binin altına düştü ve 920 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. 16 Mayıs'ta 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 44 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 14 bin 418 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256 oldu. 50 milyon 869 bin 896 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Dün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi. 15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu. 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Mayıs'ta 203 bin 73 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı günler sonra en düşük olduğu seviyeye geriledi. En son 2 Mart tarihinde 11 bin 837 olan vaka sayısı 14 Mayıs'ta 11 bin 394 olarak kayıtlara geçti. 14 Mayıs'ta hasta sayısı bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 670 oldu. 14 Mayıs'ta 242 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 37 bin 261 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu. 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de 50 milyon 463 bin 16 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.
13 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde 201 bin 295 koronavirüs testi yapıldı. 13 Mayıs'ta vaka sayısı 11 bin 534 olurken, hasta sayısı bin 217, ağır hasta sayısı da 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. 13 Mayıs'ta 238 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 44 bin 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 472 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763 oldu. Öte yandan 13 Mayıs'a kadar 50 milyon 259 bin 943 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 olarak kayıtlara geçti.
12 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
VAKA SAYISI: 13 bin 029
HASTA SAYISI: 1 bin 496
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167
11 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 11 Mayıs tarihinde 226 bin 452 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 14 bin 497, hasta sayısı da bin 582 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti.
278 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 43 bin 589 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 22 bin 253 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124 oldu.
Öte yandan bugüne kadar 49 milyon 830 bin 456 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 oldu.
10 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 10 Mayıs'ta 213 bin 863 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 13 bin 604, hasta sayısı da bin 734 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti.
282 KİŞİ VEFAT ETTİ
282 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 43 bin 311'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 26 bin 953 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871 oldu. Dün 49 milyon 604 bin 4 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936 oldu.
9 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 9 Mayıs'ta 197 bin 468 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 55 gün sonra 16 binin altına indi ve 15 bin 191 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 2 bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 3 bin 81 oldu.
283 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 43 bin 29'a yükseldi. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 694 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918 oldu. Türkiye'de 49 milyon 390 bin 141 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 31 bin 332'ye yükseldi.
8 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
8 Mayıs'ta 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.
28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.
7 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı da 2 bin 210 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 19 gün sonra 300'ün altına düştü ve 278 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat eden sayısı ise 42 bin 465'e yükseldi.
Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 35 bin 529 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328 oldu. 7 Mayıs'a kadar 48 milyon 963 bin 800 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.
6 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Tabloya göre 6 Mayıs'ta 304 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 187'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 712 bin 606 test yapıldı. Bugün yapılan 253 bin 382 testten, 22 bin 388 yeni vaka sayısı, 2 bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 977 bin 982 olduğu, 6 Mayıs'ta iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 626 bin 799'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.