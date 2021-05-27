SON DAKİKA | 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Mayıs tarihinde 221 bin 214 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 8 bin 738 olurken, hasta sayısı 681'e düştü. Ağır hasta sayısı ise bin 561 olarak kayıtlara geçti. Bugün 166 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu sayı 55 gün sonra en düşük seviye oldu. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 787'ye yükseldi.