SON DAKİKA | 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video

Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 60 binlere yükselen vaka sayısı nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma girildi. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı ve 10 binin altına kadar geriledi. Dün, 3 ay aradan sonra en düşük vaka sayısı kaydedildi. Bu süreçte ağır hasta ve vefat sayılarında da düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs koronavirüs tablosunu son dakika olarak açıkladı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum…