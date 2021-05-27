Son dakika: Bir aşı için daha anlaşma sağlandı! Türkiye'de üretilecek...

COVIVAC TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Son olarak Turk İlaç, Rusya'da inaktif yöntemle geliştirilen CoviVac adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Uluslararası Gelişmiş Sistemler Araştırma Enstitüsü (IRIAS) ile hayata geçirildi.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Kovid-19 aşısı için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; International Research Institute For Advance Systems (IRIAS) ile aşının Türkiye'de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalanmıştır."