Son dakika... Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz 2 aşamasındaki tüm gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturduğunu söyledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı ile ilgili yeni veriler paylaştı. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ERAGEM'de geliştirilen ve İKUM'da faz çalışmaları yürütülen yerli aşının kısa süre içerisinde Faz 3 çalışmalarının başladığını belirten rektör Mustafa Çalış, aşının Faz 2 sonuçlarını da açıkladı. İşte yerli aşıdan son dakika gelişmeleri:
YERLİ AŞI YÜZDE 100 ANTİKOR OLUŞTURDU
Yerli Koronavirüs aşısının Faz 2 çalışmalarından güzel sonuçlar aldıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış; "Faz 2 çalışmalarımızın raporlanması yapıldı. Faz 2'de gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Aşı yapılan gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu. Sadece antikor değil Faz-2 çalışmalarını gösteren çeşitli parametreler de var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok iyi çıktı. Bundan sonraki süreç, Faz-3 aşaması olacak. Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordine edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de onlar yapacak" diye konuştu.
FAZ 3 'TE DE GÖREV ALACAĞIZ
Yerli aşının Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarının ERÜ İyi klinik Uygulamaları Merkezinde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış; "Yerli aşımızın Faz 3 aşamasındaki çalışmalarda Erciyes Üniversitesi olarak yer almaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile istişare içerisindeyiz. Faz 3'de aşı daha fazla gönüllü üzerinde denenecek.