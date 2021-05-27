YERLİ AŞI YÜZDE 100 ANTİKOR OLUŞTURDU

Yerli Koronavirüs aşısının Faz 2 çalışmalarından güzel sonuçlar aldıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış; "Faz 2 çalışmalarımızın raporlanması yapıldı. Faz 2'de gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Aşı yapılan gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu. Sadece antikor değil Faz-2 çalışmalarını gösteren çeşitli parametreler de var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok iyi çıktı. Bundan sonraki süreç, Faz-3 aşaması olacak. Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordine edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de onlar yapacak" diye konuştu.