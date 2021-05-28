Alman derin devleti ve FETÖ kalıntıları iş başında! Türk ve Müslümanlara karşı 'House of One' taktiği

DIŞİŞLERİ: TERÖR ÖRGÜTÜ MEŞRULAŞTIRILIYOR

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği, bugün Berlin'de temeli atılan "House of One" projesinin, üç dini bir araya getirmeye değil ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet ettiği vurgulandı.