Alman derin devleti ve FETÖ kalıntıları iş başında! Türk ve Müslümanlara karşı 'House of One' taktiği

Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli atılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dahil edildiği "House of One" projesine Türk ve müslüman dünyası tepki gösterdi.
DIŞİŞLERİ: TERÖR ÖRGÜTÜ MEŞRULAŞTIRILIYOR
Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği, bugün Berlin'de temeli atılan "House of One" projesinin, üç dini bir araya getirmeye değil ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet ettiği vurgulandı.
KİRLİ PROJELERİN MERKEZİ ALMANYA VE FRANSA
Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, bu projenin ve FETÖ üzerinden tekrar sahnelenmesi hakkında önemli bilgiler verdi. Kızıltaş, Avrupa ülkelerinin özellikle Almanya ve Fransa'da Türkler ile Müslümanlara yönelik çok uzun yıllardır bir takım projeler olduğunu belirterek " 15 Temmuz'dan sonra Türkiye açısından ne derece kabul edilemez olduğunu bildikleri halde aynı amacın peşindeler" dedi.
"SAF NİYETLERLE GİRİŞİLMİŞ BİR İŞ DEĞİL"
FETÖ eliyle İslamın kutsal konularının sulandırılmaya çalışıldığını söyleyen Kızıltaş "FETÖ'nün Türkiye'de uygulamaya çalıştığı dinler arası diyalog gibi İslami denilerek sulandırma girişimlerinden biri. Şaşırtıcı bir şey değil. Kesinlikle saf niyetle barış diyalog gibi niyetlerle yapılmış değil. Almanya'daki Müslümanları daha fazla sıkıştırmak için yapılmış bir hamle."ifadelerini kullandı.
"YİNE FETÖ YİNE ALMANYA"
Almanya'nın FETÖ ile ilgili konularda en sık adını duyduğumuz ülke olması konusuna da değinen Ekrem Kızıltaş, Alman derin devletine dikkat çekti. "Almanya ve Türkiye ilişkilerinin en önemli noktalarından biri Alman derin devletinin Türkiye üzerindeki hesaplarıdır. Bu hesapların Türkiye'deki meseleleri kaşımak üzerine odaklandığı ortadadır." diyen Kızıltaş, 'Alisiz Alevilik' kavramını ve PKK'yı da hatırlattı.
"KULLANABİLMEK İÇİN BU TÜR MESELELERİ AYAKTA TUTUYORLAR"
Kızıltaş, "Bizi rahatsız edebilecek her konuda Alman derin devlet mekanizması gerektiğinde kullanabilmek üzere bu tür ayrıştırma olabilecek meseleleri ayakta tutuyor." derken Alman derin devletinin hamlelerinin de meşru devlet aklı tarafından çoğu zaman uygulandığını da sözlerine ekledi.Almanya'nın FETÖ'cülere desteğine Türkiye'den sert tepki