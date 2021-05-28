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Giriş Tarihi: 28.5.2021 13:38 Son Güncelleme: 28.5.2021 13:46

Bir rüya gerçek oldu! ibadete açıldı, ilk cuma namazı kılınıyor...

Bir rüya gerçek oldu! Taksim Camii ibadete açıldı, ilk cuma namazı kılınıyor...

Tarihi bir gün yaşanıyor. 160 yıllık rüya cuma namazı ile ibadete açıldı. Camide Cuma namazı için ilk ezan okundu. Başkan da cuma namazını kılmak üzere camiye giriş yaptı. Taksim Camii'ne sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen sayıda vatandaş alındı. Taksim meydanında da sosyal mesafeye uygun olarak saf tutuldu. Meydan cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlarca dolduruldu.

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu, cuma namazının kılınması ile cami ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde hayal ettiği cami, tam 27 sene sonra hayata geçirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZI İÇİN TAKSİM CAMİİ'NDE

İlk cuma namazı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii'ne giriş yaptı.

SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANDI

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Taksim Camii'nde kılınacak ilk cuma namazına belirli sayıda vatandaş alındı. Caminin içinde sosyal mesafe kurallarına göre saf tutuldu.

TAKSİM MEYDANI DOLDU

Taksim Camii'nin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Taksim Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları gözetilerek saf tutuldu. Meydandaki tüm alanlar doldu.

İLK EZAN CUMA NAMAZI İÇİN OKUNDU

Taksim Camii'nde ilk ezan da okundu. Cuma namazı için okunan ezan sırasında vatandaşlar duygulandı.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILDI

Taksim Camii'nin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

İLK HUTBE OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii'ndeki ilk namazı kıldıracak. Cuma namazının sünnetinin kılınması ile Erbaş, hutbeyi okudu.

BAŞKAN ERDOĞAN NAMAZ SONRASI HALKA SESLENECEK

Bir rüyanın gerçekleştiği günde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslenecek.

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Bir rüya gerçek oldu! Taksim Camii ibadete açıldı, ilk cuma namazı kılınıyor...
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