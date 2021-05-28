Bir rüya gerçek oldu! Taksim Camii ibadete açıldı, ilk cuma namazı kılınıyor...

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu, cuma namazının kılınması ile cami ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde hayal ettiği cami, tam 27 sene sonra hayata geçirildi.