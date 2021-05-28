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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Giriş Tarihi: 28.5.2021 20:16 Son Güncelleme: 28.5.2021 20:33

: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; 'nda trafik askıya alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

haberleri: 'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan 249 metre uzunluğundaki RAVa isimli ham petrol yüklü tanker, makine arızası nedeniyle sürüklendi. Sarıyer Yeniköy açıklarında sahile 300 metre kala tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak güvenlik önlemi alındı. Yaşanan arıza sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 adlı römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan 249 metre uzunluğundaki RAVa isimli ham petrol yüklü tanker, makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Sarıyer Yeniköy açıklarında sahile 300 metre kala tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak güvenlik önlemi alındı.

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı | Video

BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Yaşanan arıza sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Yaşananlar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 8 adlı römorkör de sevk edildi.

Gemi Yeniköy Sahili'ne 300 metre kala mesafede halat verilerek durduruldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda tedbir amaçlı boğaz trafiği askıya alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Son dakika: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
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