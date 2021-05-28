Video Haber Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı | Video

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı | Video

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı | Video
28.05.2021 | 20:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı | Video 02:02
Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi; İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı | Video 28.05.2021 | 20:19
SON DAKİKA | 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 01:30
SON DAKİKA | 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 28.05.2021 | 19:41
SON DAKİKA: BioNTech-Pfizer'in koronavirüs aşısı 12-15 yaş grubuna uygulanabilecek | Video 00:50
SON DAKİKA: BioNTech-Pfizer'in koronavirüs aşısı 12-15 yaş grubuna uygulanabilecek | Video 28.05.2021 | 19:00
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı | Video 03:14
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katıldı | Video 28.05.2021 | 18:57
Dolar üzerinden yeni operasyon mu yapılıyor? | Video 02:14
Dolar üzerinden yeni operasyon mu yapılıyor? | Video 28.05.2021 | 17:47
Taksim Camii dualarla açıldı | Video 05:23
Taksim Camii dualarla açıldı | Video 28.05.2021 | 15:07
Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk | Video 18:00
Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk | Video 28.05.2021 | 15:01
Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video 05:34
Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video 28.05.2021 | 14:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde! 06:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde! 28.05.2021 | 14:16
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’nun seçim hesabı 04:30
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’nun seçim hesabı 28.05.2021 | 14:11
Engin Ardıç | Kayıkçının küreği 03:32
Engin Ardıç | Kayıkçının küreği 28.05.2021 | 12:51
Haşmet Babaoğlu | Dersler 03:06
Haşmet Babaoğlu | Dersler 28.05.2021 | 12:37
Yavuz Donat | Sistemin yeni efendileri 06:32
Yavuz Donat | Sistemin yeni efendileri 28.05.2021 | 12:34
Mehmet Barlas | Engin tarihimizin yaprakları arasında ayaklanmalar ve darbeler de vardır 02:23
Mehmet Barlas | Engin tarihimizin yaprakları arasında ayaklanmalar ve darbeler de vardır 28.05.2021 | 11:12
Başkan Erdoğan, 27 yıl önce İstanbul Taksim Camii'nin yapılacağı yeri böyle göstermiş! İnşallah temelini atmak bize nasip olacak 01:23
Başkan Erdoğan, 27 yıl önce İstanbul Taksim Camii'nin yapılacağı yeri böyle göstermiş! "İnşallah temelini atmak bize nasip olacak" 28.05.2021 | 10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıyor! İstanbul Taksim Camii böyle görüntülendi 04:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıyor! İstanbul Taksim Camii böyle görüntülendi 28.05.2021 | 08:34
İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 02:02
İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 28.05.2021 | 08:31
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan | Video 06:48
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan | Video 27.05.2021 | 22:45
Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video 02:13
Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video 27.05.2021 | 22:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kolları sıvıyoruz mesajı | Video 00:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kolları sıvıyoruz" mesajı | Video 27.05.2021 | 21:04

İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA