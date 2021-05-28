İstanbul’un 160 yıllık hayali Taksim Camii





Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü iktidar, İstanbulluların ihtiyacı olan Taksim Camii'ni en güzel şekilde hayata geçirdi. Sadece İstanbulluların değil İstanbul'a gelen yerli ve yabancı milyonlarca turistin ihtiyacıydı. İddia edildiği gibi ne Gezi Parkı'na, ne AKM'ye, ne otellere ne de Atatürk heykeline bir zarar verilmedi. Estetik ve mimari açıdan Taksim'e de çok yakıştı. Ne oldu dünyanın sonu mu geldi? Kıyamet mi koptu?

Biz gayret sarfettik ama olmadı. Bugün başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Taksim Camii açıklaması

Taksim Camii bu cuma açılacak: Dikkat çeken detay...