Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı ve 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?
Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:51 Son Güncelleme: 28.5.2021 09:52

başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı ve 2021 nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı ve 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

Devlet memuru olmanın hayalini kuran yüz binlerce aday, 2021 başvuruları için heyecanlı bekleyişte. Adaylar, son çalışmalarını yaparken için ÖSYM'den gelecek olan açıklamayı bekliyor. Bilindiği gibi, bugün başlayacak 14 Haziran'a kadar devam edecek. KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu netlik kazanacak. Bu doğrultuda, KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. KPSS başvuru kılavuzu gün içerisinde ÖSYM tarafından açıklanacak ve KPSS sınav ücreti belli olacak.

Devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda memur olmanın hayalini kuran adaylar, 2021 KPSS başvuruları için bekliyor. Adaylar, Ağustos ayında gerçekleşecek sınavlar öncesinde başvuru işlemlerini yapmak zorunda. KPSS başvuru işlemleri bugün başlayacak ve 14 Haziran'a kadar sürecek. Bu noktada, KPSS başvuru kılavuzu ve sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor.

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırmak zorunda. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. KPSS başvuruları birazdan ÖSYM tarafından alınmaya başlanacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti ve başvuru şartları gibi diğer detaylar da belli olacak. ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusu da cevap bulacak. İşte, 2021 KPSS başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve diğer detaylar

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları henüz başlamadığı için ÖSYM'de aktif bir KPSS linki bulunmuyor. Ancak KPSS başvuru ekranı 28 Mayıs'tan itibaren aktif olacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklanır. Buradan girilecek olan sınavlar seçilir. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçer. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekir. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl her bir oturum için KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl bu ücretin yüzde 29 zamlı olması bekleniyor. Bu yılki KPSS ücretleri açıklandığında haberimizde yer alacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı ve 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA