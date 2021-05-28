Devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda memur olmanın hayalini kuran adaylar, 2021 KPSS başvuruları için bekliyor. Adaylar, Ağustos ayında gerçekleşecek sınavlar öncesinde başvuru işlemlerini yapmak zorunda. KPSS başvuru işlemleri bugün başlayacak ve 14 Haziran'a kadar sürecek. Bu noktada, KPSS başvuru kılavuzu ve sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor.
KPSS başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırmak zorunda. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. KPSS başvuruları birazdan ÖSYM tarafından alınmaya başlanacak.
KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti ve başvuru şartları gibi diğer detaylar da belli olacak. ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusu da cevap bulacak. İşte, 2021 KPSS başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve diğer detaylar
KPSS başvuruları henüz başlamadığı için ÖSYM'de aktif bir KPSS linki bulunmuyor. Ancak KPSS başvuru ekranı 28 Mayıs'tan itibaren aktif olacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri sisteminde "Güncel İşlemler" bölümünden 2021- KPSS Başvuru butonuna tıklanır. Buradan girilecek olan sınavlar seçilir. Öğretmenlik için sınava girecek olan adaylar KPSS GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarını seçer. Üç oturum için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekir. Sınav merkezleri de seçildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilir.
2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.
2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl her bir oturum için KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl bu ücretin yüzde 29 zamlı olması bekleniyor. Bu yılki KPSS ücretleri açıklandığında haberimizde yer alacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.