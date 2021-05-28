Devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda memur olmanın hayalini kuran adaylar, 2021 KPSS başvuruları için bekliyor. Adaylar, Ağustos ayında gerçekleşecek sınavlar öncesinde başvuru işlemlerini yapmak zorunda. KPSS başvuru işlemleri bugün başlayacak ve 14 Haziran'a kadar sürecek. Bu noktada, KPSS başvuru kılavuzu ve sınav ücreti başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor.

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırmak zorunda. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. KPSS başvuruları birazdan ÖSYM tarafından alınmaya başlanacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti ve başvuru şartları gibi diğer detaylar da belli olacak. ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusu da cevap bulacak. İşte, 2021 KPSS başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve diğer detaylar