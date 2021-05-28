SON DAKİKA: BioNTech-Pfizer'in koronavirüs aşısı 12-15 yaş grubuna uygulanabilecek

AB, SONBAHARI İŞARET ETMİŞTİ

Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini vurguladı. AB, BioNTech-Pfizer aşısından 2022-2023 yılları için 1,8 milyar doz daha satın almak için firmalarla anlaşma imzalamıştı. AB yönetimi, 12-15 yaş grubunun aşılanmasına sonbaharda başlanabileceğini belirtmişti.