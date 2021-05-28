SON DAKİKA: BioNTech-Pfizer'in koronavirüs aşısı 12-15 yaş grubuna uygulanabilecek | Video
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Son Dakika Haberi... Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi. Konuyla iglili olarak yapılan araştırma sonucuna göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.