Son dakika | CHP'li vekilin hukukçu olmayan kızı hukuk işleri müdürü olmuş!

2 YILLIK HALKLA İLİŞKİLER MEZUNU

2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu oldu. Sürekli "Liyakat" vurgusu yapan CHP Genel Merkezi'nin Torbalı Belediyesi'ndeki arka arkaya yapılan bu atamalara sessiz kalması dikkat çekti.